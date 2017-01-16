Burhaniye'de, Nazmi öğretmen sevenlerini üzdü
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Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Tekvando çalışmaları ile adını duyuran Nazmi Güven, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Bu sabah, 4 günden beri tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde, hayata gözlerini yuman, Güven, yarın Burhaniye'de toprağa verilecek.
Burhaniye'de, gençlere tekvando sporunu sevdiren ve sayıda başarıya imza atan 43 yaşındaki Nazmi Güven, 6 aydır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Güven, 4 gün önce sevk edildiği İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Havran Muzaffer Leman Akpınar Kız Teknik ve Mesleki Lisesi'nde görev yapan 3 çocuk babası Nazmi Güven'in ölümü, ailesini ve sevenlerini üzdü.
(FT)
16.01.2017 15:17:49 TSI
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