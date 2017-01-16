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Erdemli'de pazar günü aboneler gazete okuyamadı

- Ulusal gazetelerin aboneleri için gönderdiği gazeteler dağıtım noktasından çalındı



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MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde ulusal yayın yapan birçok gazetenin abonelerine dağıtlamak üzere gönderdiği yaklaşık 700 adet gazete çalındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü dağıtım şirketi tarafından ilçe merkezine bırakılan gazeteler iddiaya göre kağıt toplayıcıları tarafından çalındı.

Olay sabah erken saatlerde dağıtım görevlilerinin gazeteleri almak için gelmesiyle ortaya çıktı. Dağıtım görevlilerden Cemil Yıldırım, "Sabah dağıtım noktasından gazeteleri almak için geldiğimde, gazetemizin aboneler için gönderdiği 157 gazetenin çalınmış olduğunu fark ettim. Diğer dağıtıcı arkadaşlarda aynı şekilde mağdur oldu. Toplamda yaklaşık 700 gazete çalınmış. Durumu anlatınca abonelerimiz bizi anlayışla karşıladı, haliyle hırsızlara da tepki gösterdiler" dedi.

Yıldırım, konuyla ilgili olarak Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğüne zanlıların yakalanması için başvuruda bulunduklarını da kaydetti.

Emniyet ise yaklaşık 700 gazeteyi alarak ortadan kaybolan zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

(OKİ-Y)



16.01.2017 15:22:00 TSI

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