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Darbeler Yıldırım'da masaya yatırıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:20
Darbeler Yıldırım'da masaya yatırıldı
Darbeler Yıldırım'da masaya yatırıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, ünlü televizyoncu Bekir Develi'nin moderatörlüğünü yaptığı 'Osmanlı'dan Günümüze Darbeler' programında Türk Tarih Profesörü ve İslam Bilgini Prof. Dr. Mehmet Çelik'i konuk etti.
Kültür Sanatın şehri Yıldırım'da ses getiren önemli etkinliklere imza atmaya devam eden Yıldırım Belediyesi, 'Osmanlı'dan Günümüze Darbeler' adlı söyleşini serisinin 2017 yılındaki ilk programında Bekir Develi ve Türk Tarih Profesörü ve İslam Bilgini Prof. Dr. Mehmet Çelik ilçe sakinleriyle buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda ilk olarak söz alan yapan Bekir Develi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin öncesini ve sonrasını kendine has üslubuyla izleyicilere anlatırken, bundan sonra yaşanacak süreçte neler yapılması gerektiği konusunda ilginç bilgiler aktardı. Programın konuğu Prof. Dr. Mehmet Çelik ise darbelerin tarihsel süreçleri ile 15 Temmuz'da yaşanan kalkışmasının gelişim sürecini izleyicilere aktardı.
Darbe geleneğinin başlangıcı
Osmanlı döneminde yaşanan ve İttihat ve Terakki mensuplarının gerçekleştirdiği Bab-ı Ali Baskını'nın anlatıldığı etkinlikte Prof. Çelik, Modern Türk siyasi tarihinin ilk kanlı darbesi olarak nitelendirilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de süren bir darbe geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilen olayın nedenlerini ve sonuçlarını anlattı. Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükümet binası Bab-ı Ali'nin basılmasıyla gerçekleştirilen askeri darbede, Harbiye Nazırı Nâzım Paşa'nın öldürülmesi ve Sadrazam Kamil Paşa'nın istifaya zorlanarak iktidarın İttihat ve Terakki'nin eline geçmesi, öncesi, gelişimi ve sonuçlarıyla masaya yatırıldı. Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Bekir Develi ve Prof. Dr. Mehmet Çelik başta Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali olmak üzere etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
(UGR-

16.01.2017 15:22:08 TSI
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