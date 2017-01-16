YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Müsteşar Yardımcısı Altay'dan DTSO'ya ziyaret

Müsteşar Yardımcısı Altay'dan DTSO'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Tarkan Altay ve beraberindeki heyet Düzce Ticaret ve Sanayi (DTSO) ziyaret etti.

Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Danışmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Gökçe ve Murat Saydam, Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Genç ve Düzce TB Meclis Başkan Yardımcısı Bilal Mutlu, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce İŞ-KUR İL Müdürlüğü'nden Hasan Ali Subaşı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından temsilciler de hazır bulundu.

Toplantıda Düzce'deki işçi-işveren sorunları, işçilerin aidiyet sorunları, çalışanların aldıkları gelişi güzel sağlık raporları nedeniyle işverenlerin yaşadıkları iş kayıpları, işverenlerin yanlış çıkış vermekten kaynaklı yaşadıkları yasal sorunlar, iş kanunu uygulamalarındaki bilgi eksiklikleri, bunlarla alakalı gerekli bilgilendirme seminerlerinin odamız aracılığıyla düzenlenmesi, bu kapsamda üyemiz olan işverenlerin bilgilendirilmesi konuları ele alındı.

Mesleki Yeterlilik konusunda yapılan bilgilendirmede, alınacak olan belgelerin devlet destekli olduğu ve bu belgelere sahip personel çalıştıran firmaların önemli teşviklere sahip olacağı, belge sahibi olmayan personel çalıştıran firmaların da cezai işleme tabi tutulacakları belirtildi.

İş Mahkemeleri konusunda Düzce'deki işverenlerin yaşadıkları sıkıntıları belirten kurum yetkilileri, özellikle İşsizlik Maaşı uygulaması ve kıdem tazminatı konularının daha fazla denetime tabi olması gerektiğini, suistimale çok açık bir konu olduğunu ifade ettiler.

(AY)



16.01.2017 15:25:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER