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Büyükşehir'den "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" projesi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:29
Büyükşehir'den "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" projesi
Büyükşehir'den "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" projesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gençleri madde bağımlılığı, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutup sporla buluşturmak amacıyla "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" adlı sosyal sorumluluk projesi hazırlandı. Proje ile gençler kötü alışkanlıklardan uzak tutularak, sportif faaliyetlere yönlendirilecek.
Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Şefik Yılmaz ile Bilgehan Od'un "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" sloganı ile başlattıkları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in proje danışmanlığını yaptığı örnek bir proje hayata geçiyor. Proje ile gençler madde bağımlılığı, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutularak, sportif faaliyetler ve sosyal projelerle buluşturulacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalyaspor ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteklediği sosyal sorumluluk projesinin toplantısı Akdeniz Üniversitesi Kampusu'nda yapıldı. Toplantıya Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir spor Hizmetleri Şube Müdürü Sırrı Mustafa Mutlu, Antalya Halk Sağlığı Müdürü Murat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Müdürü Ahmet Köksalan, Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Betül Ünal ve akademisyenler yer aldı. Toplantıda projenin amacı ve düzenlenecek faaliyet etkinlikleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Projenin hedef kitlesi Antalya ili sınırları içerisinde eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri olarak belirlendi. Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutup sporla buluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Proje Danışmanı Betül Ünal, "Gençler için sportif ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ortaöğretim kurumlarında konunun uzmanları tarafından seminerler verilecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda lise ve üniversite öğrencilerimizden oluşan takımların yer alacağı bir futbol turnuvası gerçekleştirilecek. Proje ile gençlerimize örnek olacak sporcu ve sanatçılarımızı sosyal medyada buluşturarak #MaddeyeBağlanmaSporaBağlan ve #BizAntalyasporuz hashtagleri altında farkındalık yaratma amacındayız" diye konuştu.
(SM-Y)

16.01.2017 15:29:39 TSI
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