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Dicle Kalkınma Ajansı'ndan Marmara atağı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) yatırımcı buluşmaları etkinlikleri kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da Cazibe Merkezleri Programı bilgilendirme toplantıları düzenledi. TRC3 Bölgesi dışında yaşayan bölge insanlarının, bölgeye yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi.

DİKA ülke genelinde düzenlediği toplantılara Kocaeli ve İstanbul'u da ekleyerek Marmara Bölgesi'nde etkinlik alanını ve potansiyelini arttırmak için çeşitli faaliyet ve ziyaretlerde bulundu. Yatırımcı Buluşmaları Etkinlikleri kapsamında bu hafta da Kocaeli ve İstanbul'da yaptığı toplantılarla adını duyuran Dicle Kalkınma Ajansı, bilinirliğini artırmanın yanı sıra TRC3 Bölgesi olan Mardin-Batman-Siirt-Şırnak için büyük yatırımların gelmesine aracılık etmeye çalışıyor. Kocaeli ve İstanbul gibi ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret kentlerinde etkili, kilit isimlerle görüşen ajans yönetimi bölgenin geleceği için önemli adımlar attı.

Toplantıların ana konusunu oluşturan Cazibe Merkezleri Programı'nın bilgilendirme toplantıları önemli sayıda katılımcının ilgisiyle karşılaşırken, etkinliklerde oluşturulan yeni proje fikirleri ve işbirliği düşünceleri bölgenin nabzını canlandırmada umut vermeye devam ediyor. Cazibe Merkezleri Programı'nı bölgenin kalkınmasında etkili bir siyaset stratejisi olarak gören ajans, bu programın içeriğini ve teşvikleri yatırımcılara anlatma gayretiyle çok sayıda bölge kökenli yatırımcıyla buluşup kendilerini bölgeye yatırım yapmaya davet etti. Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Cazibe Merkezleri Programı'na verdikleri öneme vurgu yaparak ''Biz bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmayı ve bölgemizi ekonomik açıdan kalkındırmayı amaçlayan bir devlet kurumuyuz. Cazibe Merkezleri Programıyla bölgemize ilk defa pozitif ayrımcılık yapıldığını memnuniyetle söyleyebilirim. Şahsım olarak bu programı son yüzyılda bölgeye olan en ciddi ekonomik politika olarak görüyorum. Bu amaçla başta Mardin olmak üzere, sorumluluğumuz altında bulunan bölgenin yatırımcı için güvenli ve cazip olduğunu da bir kez daha hatırlatmak ve vurgulamak isterim'' dedi.

Soru ve cevap kısmının yer aldığı bilgilendirme toplantılarında yatırımcıların konuya olan ilgisi dikkat çekerken, uzun süren diyaloglarda sermayedarların tekrar bölgeye dönme isteği göze çarptı. Bu durum ise düzenlenen programın katılımcılar açısından ne kadar önemsendiğinin ve etkinliğin faydasının bir göstergesi oldu.

Dicle Kalkınma Ajansı yönetimi ve ekibi, bu etkinliklere destek veren kurum, kuruluşların temsilcilerine, toplantıya iştirak eden katılımcılara teşekkürlerini sundu.

(MSK-AKK-Y)



16.01.2017 15:13:35 TSI

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