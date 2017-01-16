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Yıldırımlılar paylaşıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:21
Yıldırımlılar paylaşıyor
Yıldırımlılar paylaşıyor
- Yıldırım Belediyesi'nin sosyal projeleri 500 bin kişiye ulaştı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği 'Sosyal Kart' uygulamasıyla binlerce ailenin yüzünü güldürdü. Şubat 2016'dan bu yana 14 bin 604 aileye anlaşmalı marketlerde geçerli olan 'Yıldırım Sosyal Kart' verildi. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldığı kart ile alışverişte dilediği gıda ürünü alabiliyor. Yine 2016 yılında 2 bin 283 kişiye giysi yardımı yapılırken, 112 adet de soba dağıtıldı.
Öncelikli hedeflerinden birisinin Yıldırım'ı dayanışma, paylaşma ve kardeşlik şehri haline getirmek olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Millet olarak bizi güçlü kılan en önemli hasletlerimiz, dayanışma ve paylaşma duygularımızdır. Bizler 'komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir' şiarını benimseyen bir itikadın mirasçılarıyız. Dolayısıyla tarihimizin ve kültürümüzün bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de en önemli kıstasımız, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi rencide etmemek. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz" dedi.
Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2016 yılında önemli bir başarıya imza attığını aktaran Başkan Edebali, "Sosyal çalışmalarımızla gıdadan giysiye, kırtasiyeden çorba dağıtımına, tekerlekli sandalye yardımından iftar ve sahur yemeklerine, aşure ikramından Paylaşım Atölyesi'ne 497 bin 715 insanımıza ulaştık. Yardımlarımızı sadece Yıldırım'la da sınırlı tutmadık. İnsanlık dramının yaşandığı Suriye, kardeş şehrimiz Batman'ın Sason ilçesi başta olmak üzere, farklı bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine de ulaştık. Bu başarı Yıldırımlıların ortak çalışmasının ürünüdür. Hemşerilerimiz, 444 16 02 numaralı Yıldırım Çağrı Merkezi'mizden bize ulaşıp mutlu ve huzurlu Yıldırım'a katkı sunabilirler" ifadelerini kullandı.
(MŞ)

16.01.2017 15:21:12 TSI
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