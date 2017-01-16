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Tokat'ta taşeron işçilere yüzde 8 zam



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir, hastanelerde çalışan taşeron şirket çalışanlarının toplu iş sözleşmeleri sonucunda maaşlarını 160-230 TL arasında zamlı alacaklarını söyledi.

Tokat Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde Turhal ve Zile Devlet Hastanelerinde çalışan taşeron şirket çalışanlarının toplu iş sözleşmeleri tamamlandı. Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir, yaklaşık 150 çalışanın bu sözleşmeden faydalanacağını kaydetti. Başkan Demir, sözleşme ile birlikte taşeron şirket çalışanlarının 2017 yılı için yüzde 8 zam aldıklarını ayrıca sosyal haklarla beraber maaşlarında ortalama 160-230 TL arasında artış olacağını ifade ederek, "Şu anda diğer taşeron çalışanı üyelerimizin de toplu iş sözleşmelerinin tamamlanmak üzere. Bu durumun kendilerini çok sevindirdi. Toplu iş sözleşmesi taşeronlar adına adeta bir devrim olarak değerlendiriyoruz" dedi.

(Nİ-SLH-Y)



16.01.2017 15:36:04 TSI

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