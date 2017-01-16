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Zübeyde Hanım 94'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:29
Zübeyde Hanım 94'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı
Zübeyde Hanım 94'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Biçer
İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 94'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.
Kartal Belediyesi Merkez Kreş'te gerçekleşen anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, birim müdürleri, kreş öğretmenleri ile çocukların aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sahneye çıkan kreş öğrencileri şiir okudular. Şiirin ardından minik öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım'ın arasında geçen diyaloğu anlatan kısa bir tiyatro oyunu sergiledi. Törenin sonunda kreş öğretmenleri korosu Atatürk'ün ve Zübeyde Hanım'ın sevdiği türküleri seslendirdi.
Anma törenini düzenleyenlere teşekkür eden Kartal Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok Öz, "Merkez Kreşimizin hazırladığı, Atamızın annesinin ölüm yıl dönümde anma toplantı yaptık. Çok güzel bir program hazırladılar. Hazırlayan öğretmen arkadaşlara ve idarecilere teşekkür ediyorum. Dünyanın şu an içinde bulunduğu koşullarda Atatürk'ü ve Atatürk'ün fikirlerinin ne kadar önemli olduğu fark eden kişiler bu anma toplantılarında Atatürk'ü ve dolayısıyla onu dünyaya getiren annesinin değerini çok daha iyi anlamış olacaklar. Dolayısıyla o anlayan arkadaşlarımız böyle bir anma toplantısı yaptı. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.
(MB-HK-SÜ-SO-Y)

16.01.2017 15:29:09 TSI
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