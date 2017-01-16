YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane'de öğrencilerden Halep'e yardım kampanyası

Gümüşhane'de öğrencilerden Halep'e yardım kampanyası

- 60 bin TL değerindeki yardım malzemesi Halep'e gönderildi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından soğuk kış gününde gerçekleştirilen kampanyada toplanan 60 bin TL değerindeki yardım malzemesi Halep'e yollandı.

Türk Kızılayı ve KYK Gümüşhane İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kampanya kapsamında öğrenciler soğuk kış günlerinde şehrin muhtelif noktaları ve işyerlerine yerleştirilen koliler aracılığıyla yardım topladı. "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada toplanan malzemeler Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Zeynep Ana Yurdu karşısındaki binada toplanarak paketlendi. 19 Aralık tarihinde başlayıp 30 Aralık tarihinde sona eren kampanya ile toplanan malzemelerin kolileme işlemleri tamamlandıktan sonra yüzde 70'i gıda maddelerinden oluşan toplam 294 yarım kolisi yine öğrenciler ve KYK personeli tarafından TIR'a yüklendi.

Yurt bahçesinde düzenlenen törende konuşan KYK İl Müdür Vekili Mustafa Küçük, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı ortaklığında öğrencilerin Halep için yardım kampanyasını yürüttüğünü belirterek, "Toplanan yardımlar öğrenciler tarafından organize edildi. Her öğrenci dükkan dükkan yardım toplamak için uğraştı. O coğrafyadaki bütün Müslüman kardeşlerimize Allah yardım etsin" dedi.

İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Hacıfettahoğlu tarafından yapılan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR yola çıktı. Türk Kızılay'ı aracılığıyla gönderilen aracın malzemeleri Hatay Cilvegözü Kızılay Koordinatörlüğüne teslim edeceği belirtildi.

(RE-ÖS-Y)



16.01.2017 15:38:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER