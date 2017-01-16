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Şair Dursun Ali Erzincanlı'ya fahri hemşerilik beraatı verildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında, Şair Dursun Ali Erzincanlı'ya fahri hemşerilik beratı verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Adıyaman Belediye Meclisi tarafından Ocak ayı meclis toplantısında, ülkenin önde gelen şair ve ilahi sanatçılarından Dursun Ali Erzincanlı'ya fahri hemşerilik beratı verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Son olarak, 15 Temmuz'un kahramanlarından olan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazdığı '30 Kuş' adlı şiiri ile büyük bir beğeni toplayan ve 2016 yılının Kasım ayında 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen geceye katılan Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın Adıyaman'a olan sevgisini dile getirmesi üzerine böyle bir kararın alındığı belirtildi.

Şair Dursun Ali Erzincanlı ise fahri Adıyamanlı olmanın kendisini oldukça memnun ettiğini dile getirerek, beraatı almak için kısa süre içerisinde yeniden Adıyaman'a gelmeyi istediğini söyledi.

(CK-SD-Y)



16.01.2017 15:32:54 TSI

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