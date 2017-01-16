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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Toplumsal olaylara kayıtsız kalmıyorlar

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:35
Toplumsal olaylara kayıtsız kalmıyorlar
Toplumsal olaylara kayıtsız kalmıyorlar

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri, işitme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal içerikli bir etkinlik düzenledi.
Koordinatörlüğünü Okutman Pelin Ustaoğlu Hoşver, yürütücülüğünü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Esra Koçak, Cemal Can Zilek ve Ömer Şener'in yaptığı etkinliğe yaklaşık 50 öğrenci katkıda bulundu.
Dans dersi kapsamında gerçekleştirilen sosyal etkinlikte, Fakülte öğrencilerinden oluşan 24 kişilik iki grubun hazırladığı gösteride; şarkı sözleri işaret diliyle aktarılarak dans figürleri oluşturuldu. Yaklaşık 45 dakika süren dans gösterisinde öğrenciler, öğrendikleri işaret diliyle dans ederek işitme engelli bireylerin sosyal yaşamına dikkat çekti.
Düzenledikleri etkinlikle güncel olaylara da değinmek istediklerini belirten öğrenciler; Roman, Çerkez, Kürt, Laz, Gürcü, Alevi, Türk yazılı tişörtler giyerek karanlık güçler tarafından oluşturulmak istenen etnik ayrımcılığa karşı birliktelik mesajı verdiler.
Etkinlikle ilgili düşüncelerini dile getiren öğrenciler, hem engelli bireyler için farkındalık oluşturmak istediklerini hem de cennet vatanımızda kardeşçe yaşamaya devam edeceklerini vurguladılar.
(AY)

16.01.2017 15:35:19 TSI
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