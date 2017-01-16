Başkan Çetinkaya güreşçileri ödüllendirdi
(Fotoğraflı)
Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya başarılı güreşçileri ödüllendirdi.
Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Adıyaman'da düzenlenen güreş müsabakalarında derece alan Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi. Başarılı sporculara hediyeler veren Başkana Çetinkaya, "Akıncılar Beldesinde okulumuzun başarısı bizim için gurur kaynağı olmuştur. Lisemizin yapacağı her türlü başarılı çalışmasında destek oluyoruz olmaya da devam edeceğiz. Okulumuzun sportif sosyal ve kültürel aktivitelerdeki başarısının diğer öğrencilerimiz için ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Ayni başarıyı akademik anlamda da gerçekleştirmelerini diliyorum" dedi.
Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya il birincisi Zeynel Yılmaz ve il üçüncüsü olan Seyfettin Arslan'a okulda düzenlenen törende çeşitli ödüllerle birlikte eşofman takımı hediye etti.
(HT-SD-Y)
16.01.2017 15:44:25 TSI
NNNN