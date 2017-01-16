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Diyanet-Sen üyeleri yemekte bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, "Türkiye, artık istedikleri gibi boyun eğmediği için saldırıya uğruyor" dedi.

Diyanet-Sen Bitlis Şubesi tarafından imamlara yönelik bir program düzenlendi. Özel bir otelde düzenlenen yemekli programa Bitlis Vali Yardımcısı Kamil Güzel, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, İl Müftüsü M. Faysal Geylani, Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kanaat önderlerinden Şeyh Fetullah Ayte, ilçe müftüleri, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda imam katıldı. Düzenlenen programda konuşan Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, Türkiye'ye, artık istedikleri gibi boyun eğdiremediklerinden dolayı saldırdıklarını belirterek, programa katılan herkese teşekkür etti. Yakışır, "Türkiye büyük badireler atlattı. Türkiye'yi işgal eden şer güçler ve ülkemizde sözde üniforma giyen, akıllarını ve beyinlerini satan o sahtekâr askerler, ülkeyi işgal etmeye çalıştılar. Sizlerin sayesinde onların o vahşice ve kalleşçe saldırılarını, 16 Temmuz'da okuduğunuz ezan ve salalarınız ile püskürtünüz. O gece Memur-Sen olarak tüm üyelerimizle meydanlara indik. O gece hedefte Cumhurbaşkanımız ve Diyanet İşleri Başkanımız vardı. Diyanet İşleri Başkanımıza ulaşılmaması için MİT tarafından sağa sola götürülüp getirildi. Nihayetinde aynı saatlerde ulaştığımız başkan yardımcısının talimatıyla tüm teşkilatlara sala ve ezanların okunması talimatı verildi" dedi.



"Türkiye'de yıllarca azgın bir azınlık, tahakküm ettirdi"

Yakışır, Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinn ve hayat standartlarının iyileşmesinin hazmedilmediğini vurgulayarak, "Maalesef Türkiye'de yıllarca azgın bir azınlık, çoğunluğun sesini bastırdı ve tahakküm ettirdi ve susturdu. Despot ve oligarşik bir yönetim şekliyle idare edildi. Ama bugün çok şükür Anadolu'nun bağrında bir imam hatipli çıktı ve 'artık yeter' dedi. 'Hayır' diyen ülkenin bir Cumhurbaşkanı var. İşte dış güçlere 'hayır' dediği için, 'her istediğinizi yapmayız' dediği için Türkiye'yi bu hale getirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



16.01.2017 15:38:52 TSI

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