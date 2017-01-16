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Van'da 'Tekstilde iş gücü yerinden edilmiş kişilerle gelişiyor' projesi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da; Çaldıran Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası işbirliğinde hazırlanan 'Tekstilde iş gücü yerinden edilmiş kişilerle gelişiyor' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

DoubleTree BY Hilton Van Otelde gerçekleşen tanıtım toplantısı; saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Çaldıran Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Çetin Yüce, 2014 yılında AB ile Türkiye tarafından finanse edilen 'Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi' hibe programına sundukları 'Tekstilde iş gücü yerinden edilmiş kişilerle gelişiyor' projesinin 2016 yılında kabul edildiğini belirtti. Projenin amacının Van'daki dezavantajlı kişilere katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Yüce, "Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan yaklaşık 2 bin 500 projeden sadece 145 tanesi kabul edilmiş ve kabul edilen bu projelerden birinin de bizim sunduğumuz projenin olması, bizleri mutlu ve gururlu kılmıştır. Bu kapsamda projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Van TSO yönetim kurulu üyesi Murat Beyaz ise, 2005 yılından bu yana yurtdışı ve yurtiçi fonları ile projeler geliştirdiklerini ifade ederek, "Fon kaynaklarını etkin kullanarak üyelerimizin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve ihtiyaç duydukları ara eleman ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapmaktayız. Özellikle kalifiyeli eleman konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi için projeler geliştirilmekte, gerçekleştirilen projelerde ortaklık, işbirliği ve deneyim paylaşımları ile destek sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Girişimciliğin ve üretimin büyük bir sosyal fayda ile taçlandığı, özellikle kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmaların bu proje ile hayata geçeceğini dile getiren Beyaz, "Tekstilde iş gücü projesi, bir değer zinciri oluşturularak, ilimizin en büyük yatırımlarından biri olan tekstil kent içinde kalifiyeli eleman ihtiyacını bir nebzede olsa karşılamış olacaktır" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında eğitimlerin Vestel Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde verileceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin de, "120 kişiye, 120 saat üzerinden eğitimlerimizi Vestel Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde vereceğiz. Eğitim giderleri, proje kapsamında yapılan planlamayla ödenecek. Burada hem insanlar eğitim görecek, hem istihdam sağlanacak hem de eğitim sonucunda başarılı olan kursiyerlerimize de özellikle tekstil kentte çalışmaları kapsamında istihdam kapısı da açılmış olacaktır" dedi. Proje Danışmanı Yunus Yetkin ise, slayt gösterisi eşliğinde proje ile ilgili bilgiler aktardı. Projenin toplam bütçesinin 221 bin 635,37 Euro olup, bu tutarın 22 bin 140,00 Euro'luk kısmının eş finansman katkısı olduğunu belirten Yetkin, "Projenin amacı, Van ili ve çevresinde yaşayan yerinden edilmiş kişilerin, sosyal uyumu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasının önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır. Özellikle genç nüfus için daha fazla ve eşit fırsatlar oluşturularak istihdamın desteklenmesi ve sürdürülebilir genç nüfus istihdam oranının artırılmasıdır" dedi.

Van'da yaşayan 15-29 yaş arası işsiz, yerinden edilmiş kişilerin hazır giyim dikimi üzerinde mesleki eğitim alarak işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini dile getiren Yetkin, "Amacımız, 15-29 yaş arası yerinden edilmiş işsiz kadın ve erkeklerin iş hayatına yönelik genel beceri eğitimleri alması ile işgücü kapasitelerinin artırılması ve istihdamda kalmalarının sağlanması ile işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması, verilecek eğitim ve seminerlerle yerinden edilmiş kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması ve çeşitli psikolojik terapilerin yapılması yolu ile özgüven kazandırılması ve entegrasyonun sağlanmasıdır" ifadelerine yer verdi.

(ATL-MSA-Y)



16.01.2017 15:44:27 TSI

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