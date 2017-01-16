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Enerji israfını önlemek için umut çocuklarda



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım, kayıt dışı kullanımın yüzde 70'in üzerinde olduğu sorumluluk bölgesinde enerjinin israf edilmeden daha verimli kullanılabilmesi için Enerji Verimliliği Haftası'nda yüzlerce öğrenciyi bilgilendirdi.

Hafta nedeniyle gerçekleştirilen 'Dicle Elektrik-Öğrenci Buluşmaları' çerçevesinde enerji şirketinde görevli uzmanlar, 6 ildeki okulları ziyaret etti ve bu yıl hedef kitle seçilen öğrencilere enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceğini anlattı.



"İsraf edenleri uyarın''

Bu çerçevede Şanlıurfa, Batman ve Siirt'ten sonra Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta Dicle Elektrik uzmanları okulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Diyarbakır'da özel okulların yanında devlet okullarını da ziyaret eden elektrik mühendisleri, öğrencilere evde ve okulda başta elektrik olmak üzere enerji kaynaklarının nasıl daha verimli kullanılabileceği hakkında bilgi verdi. Gereksiz ise lambaların söndürülmesini, buzdolabının kapısının gerekmedikçe açılmamasını, fırın, çamaşır ve bulaşık makinelerinin nasıl çalıştırılmaları gerektiğini de anlatan elektrik mühendisleri, çocuklardan ayrıca kayıt dışı elektrik kullananları ve enerjiyi israf edenleri uyarmalarını da istedi.



Mardin'de okul ziyaretleri

Dicle Elektrik uzmanları, enerjinin daha bilinçli ve tasarruf edilerek kullanılmasını sağlamak için Mardin'de ise il merkezinin yanı sıra ilçelere bağlı köylerde de öğrenciler ile bir araya geldiler. Öğrenciler ile bir araya gelen Dicle Elektrik Dağıtım Mardin Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkin buradaki konuşmasında, "Elektrik israfının önüne geçebilmek için çocuklarımıza küçük yaşta verilen bu eğitimin faydalı olacağını ve çocukların bu eğitimde aldıkları bilgileri günlük hayatta da uygulayarak tasarruf konusunda örnek vatandaşlar olacağını düşünüyorum" dedi.

Tasarruf konusunda çocuklara büyük görev düştüğünü belirten İl Müdür Yardımcısı Yusuf Açar ise, "Enerji talebi her geçen gün artmakta. Bu da doğal kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Yapılacak her türlü tasarruf hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Elektrik en temel ihtiyaçlarımızdan biridir; fakat elektriği gerektiği kadar ve yerinde kullanmalıyız. Aldığınız bu bilgileri ailenize ve çevrenize de anlatmanızı istiyorum" diye konuştu.

Şırnak'ta da Dicle Elektrik İl Müdürlüğü ekipleri, gittikleri okullarda 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine enerji verimliliğini anlatarak, israfın önlenmesi konusunda onlardan da destek istedi.

(İHA-AKK-Y)



16.01.2017 15:45:55 TSI

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