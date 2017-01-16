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Kayak merkezine yoğun ilgi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:47
Kayak merkezine yoğun ilgi
Kayak merkezine yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'deki Merga Büte Kayak Merkezi, sporseverlerin akınına uğruyor.
Her kesimden vatandaşın akın ettiği Merga Büte Kayak Merkezi, haftanın yedi günü adeta dolup taşıyor. Şehirden 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 800 metre piste sahip 2800 rakımdaki Merga Büte Kayak Merkezinde her türlü imkanın bulunduğu belirtildi.
Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kayak merkezinin yöreye ayrı bir imaj kazandırdığını belirten spor sevenler; buraya doktor, öğretmen ve her kesimden vatandaşların geldiğini ifade ettiler.
Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililer ise, vatandaşların burada kayak, kızak ve snowboard heyecanı yaşadıklarını belirttiler.
(FT-MSA-Y)

16.01.2017 15:48:50 TSI
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