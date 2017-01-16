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Gaziantepli kadınlardan zarif yaka broşları

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:46
Gaziantepli kadınlardan zarif yaka broşları
Gaziantepli kadınlardan zarif yaka broşları

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli kadınlar, AVM'de, broş yapım atölyesi gerçekleştirildi.
Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü tarafından bu hafta sonunda broş yapım atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede hem eğlenceli vakit geçiren kadınlar, hem de broş yapımının inceliklerini öğrendi.Atölyede, çeşitli süsleme malzemeleriyle yapılan yaka broşları katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. İpek kurdeleler, boncuklar ve inciler kullanılarak tasarlanan birbirinden güzel yaka broşları, katılımcıların ve diğer AVM ziyaretçilerinin ilgisini gördü. Kadınlar etkinlik sonunda yaptıkları broşları evlerine götürdü.
Forum Gaziantep Kadınlar Kulübünün 2017 senesinde de her Cumartesi günü kadınlara özel atölye çalışmalarının düzenlenmeye devam edeceği açıklandı.
(SD-Y)

16.01.2017 15:46:08 TSI
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