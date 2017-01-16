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Aksaray'da çiftçilere eğitim kursu protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



Fadime Vurgun

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 3 kurum çiftçilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için eğitim kursu protokolü imzalayarak kursa katılan çiftçilerin desteklemeden yararlanması sağlanacak.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ziraat Odası tarafından çiftçilere yönelik eğitim kursu için protokol imzaladı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak tarafından eğitim protokolü imzalandı.

Çiftçileri bilinçlendirmek adına bir eğitim protokolü imzaladıkları belirten Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Genç çiftçilerimizin için Tarım Bakanlığının verdiği desteklerden yararlanabilmesi için böyle bir protokol imzaladık. Geçmiş yıllarda da bu gibi protokol imzaladık ve üreticilerimize eğitim vermeye çalıştık. Tüm kurumlarımızla beraber istişare içerisinde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Üretimiz için ne yapsak az. Çiftçilerimizin de eğitime katılmalarını istiyoruz. Biz elimizden gelen imkanı sunuyoruz. Çiftçilerde rağmen gösterirse iyi olur. Bu yapılan hizmetler üreticimiz için ve hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Çiftçilerin yararına olacak eğitim kursu için protokol imzaladıklarını kaydeden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun ise, "Her yıl köylerimizde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimiz için kurslar açacağız. Çiftçilerimizi eğiteceğiz. Çiftçilerin bu kurslara katılmalarını istiyoruz. Bilginiz kalmasınlar ve öğrensinler. Sertifikası olan çiftçilerimiz Tarım Bakanlığının desteklemesinde, birçok projede artı puan almakta ve bu projelerden geçme olasılığı artmaktadır" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'da protokol imzalanan eğitim kursunun çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

(YC-AH-Y)



16.01.2017 15:51:53 TSI

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