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METAB Encümen Toplantısı yapıldı



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MERSİN (İHA) - Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) Encümen Toplantısı, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, Encümen üyeleri Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, Silifke Belediyesi Meclis üyesi Mevci Arslan, turizmci Necip Yücesoy ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Birlik Müdürü Hasan Gökbel katıldı. Toplantıda 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak olan EMITT Fuarı'na katılım konusu, Anemurium Antik Kenti yüzey temizleme çalışmaları, Mut Alahan piknik alanı ve planlama çalışmaları sürdürülen turizm merkezlerinin son durumları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Başkan Kocamaz, "2017 yılında Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği'nce kabul edilen çalışma ve iş programı doğrultusunda faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Başta turizm merkezleri olmak üzere Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'nin turizm yatırımcısına tahsisi noktasına getirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

(KRY-Y)



16.01.2017 15:49:11 TSI

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