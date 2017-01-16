AFDOS üyeleri doğa yürüyüşlerine devam ediyor
(Fotoğraflı)
Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) üyeleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Tazlar beldesi mevkiinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.
AFDOS üyeleri geçtiğimi hafta sonu Tazlar mesire alanından başladıkları yürüyüşlerini zirveye doğru sürdürdüler. Doğaseverlerin tipi nedeniyle zaman zaman güçlük yaşadıkları yürüyüşlerinde gruba
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Mitat Şener liderlik etti.
Sık sık fotoğraf çeken AFDOS'lu sporcular kartpostal tadındaki güzel manzaraları ölümsüzleştirdiler.
Faaliyet sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer, Tazlar faaliyetine katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederek, herkesi doğada spor yapmaya davet etti.
(GC-
16.01.2017 15:52:21 TSI
NNNN