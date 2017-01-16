Başkan Kurtulan kan bağışladı
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BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Türk Kızılayı'nın düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Kızılay Güney Marmara Kan Merkezi'nin Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirdiği kan bağış kampanyası sona erdi. Adnan Menderes Meydanı'ndaki kampanyaya bağışçılar ilgi gösterdi. Gönüllüler 9 günde 650 ünite kan bağışladı. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu. Sadi Kurtulan, "Her ünite kan bir can kurtarıyor" dedi.
(MŞ)
16.01.2017 15:38:04 TSI
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