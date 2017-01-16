YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başsavcı Kuş Akçakale Adalet Sarayı hakkında bilgi aldı

Başsavcı Kuş Akçakale Adalet Sarayı hakkında bilgi aldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, yeni adalet sarayı için temel kazma çalışmalarının başladığı Akçakale'de bir dizi temasta bulundu.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın girişimleriyle yer problemi çözülen yeni adalet sarayı için kente gelen Kuş, ilk olarak Akçakale Adliyesi'nde incelemelerde bulundu. Kuş, temel kazma çalışmalarının devam ettiği yeni adliye sarayı ve ilçede yürütülen diğer faaliyetler hakkında Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı Samet Canacar'dan bilgi aldı. Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Adalet Komisyonu Başkanı Adem Aygün ve Komisyon Üyesi Aysel Bambul'un da eşlik ettiği Başsavcı Uğurhan Kuş, adliyedeki temaslarının ardından Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın evindeki kaynaşma yemeğine katıldı. Yeni adalet sarayı için çalışmaların başlamasında önemli katkıları olan Başkan Ayhan, Başsavcı Kuş'a proje hakkında brifing verdi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un Akçakale temasları, yemeğin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

(BB-SD-



16.01.2017 15:47:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER