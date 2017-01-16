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Salihli TSO nefes kredisinin limitini 150 bin TL'ye çıkardı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Ziraat Bankası ve Denizbank'tan 150 bin TL'ye kadar uygun faizli "Nefes kredisi" kullanabilecek.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin KOBİ'leri ekonomik anlamda rahatlatmak için başlattığı Nefes Kredisi uygulamasında limitleri artırdı. 1 milyon TL katkı ile 12 milyon 400 bin TL'lik bir kaynak yaratılmasını sağlayan Salihli TSO, daha önce 50 bin TL olarak ilan ettiği Nefes Kredisi limitini, üyelerden gelen yoğun istek üzerine 150 bin TL'ye çıkardı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, ekonomide olumsuz gelişmelerin üst üste yaşandığı günümüzde, esnaf, tüccar ve sanayicinin işlerini devam ettirebilmek için büyük bir mücadele verdiğini kaydetti. Yaşanan sıkıntıları bir nebze de olsa azaltmak için, TOBB'un başlattığı "Nefes Kredisi" uygulamasına Oda Meclisi olarak destek verdiklerini ve bütçeden 1 milyon TL'lik kaynak oluşturduklarını ifade eden Yüksel, oluşturulan 12 milyon 400 bin TL'lik kaynağın tamamının kullanılabilmesi ve plasmanların dağıtımının sağlanabilmesi için limiti 150 bin TL'ye çıkarmaya karar verdiklerini kaydetti. Yüksel şu bilgileri verdi: "TOBB'un T.C. Ziraat Bankası ve Denizbank A.Ş. ile yaptığı protokole biz de 1 milyon TL ile katıldık. Yıllık yüzde 9.90, aylık yüzde 0,825 faiz oranı ile üyelerimiz bu iki bankadan kredi kullanabilecek. Üst limiti daha önce 50 bin TL olarak ilan etmiştik. Üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine limiti 150 bin TL'ye çıkarmaya karar verdik. Günümüz koşullarına göre oldukça iyi bir faiz oranı imkanı sağlanıyor. Salihli, Kula ve Selendi'deki Ziraat Bankası ve Denizbank şubelerinden kredisi başvurusu yapılabilir."

(BA-SC)



16.01.2017 15:56:34 TSI

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