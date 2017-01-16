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Düzce Üniversitesi gençliğinden Suriye'ye yardım eli

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:56
Düzce Üniversitesi gençliğinden Suriye'ye yardım eli
Düzce Üniversitesi gençliğinden Suriye'ye yardım eli

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Ülkemizdeki mülteci kamplarında yaşayan Suriyeliler için Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı'nın desteğiyle Öğrenci Toplulukları tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dualarla gönderildi.
Konuralp, Düzce Merkez ve Akçakoca Yerleşkelerinde toplanan ihtiyaç malzemeleri yardım tırına yüklenerek, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezimiz önünde düzenlenen törenle Hatay Reyhanlı'daki mülteci kamplarına dualar eşliğinde uğurlandı. Uğurlama törenine Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Ülkemizde yaşayan Suriyelilere gönül köprüsü kuran Düzce Üniversitesi, Öğrenci topluluklarının desteğiyle kıyafet, kuru gıda, ayakkabı ve ilaçtan oluşan yardım malzemeleri hazırlayarak örnek bir sosyal çalışmaya imza attı. Yardım kampanyasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Rektör Çakar, Ülkemizin her zaman mazlum ve masum insanların yanında olduğunu söyleyerek Suriyelilerin acılarını bir nebze de olsa dindirmek istediklerini ifade etti. Yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Rektör, Düzce Üniversitesi olarak her zaman yardıma muhtaç insanların destekçisi olacaklarını belirtti.
(AY)

16.01.2017 15:59:21 TSI
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