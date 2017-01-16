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Kent Konseyi kan bağışında bulundu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:54
Kent Konseyi kan bağışında bulundu
Kent Konseyi kan bağışında bulundu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Meclisleri, örnek bir davranış sergileyerek Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Çınar Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Kızılay Şube Başkanı Erdal Otçu, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, "Kent Konseyi çatısı altında bulunan Kadın, Gençlik ve Engelliler Meclisi olarak, Kızılay'a kan bağışında bulunmak istedik. Ülkemizde kan stoğu ne kadar fazla olursa hayat kurtarmak da o kadar kolay olur. El ele vererek kan stoğunun artmasına destek olmalıyız" dedi.
Kızılay Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu ise duyarlılıklarından dolayı Kent Konseyi'ne teşekkür etti.
(SM-

16.01.2017 15:54:43 TSI
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