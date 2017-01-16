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Giyilmeyen gelinlik ve damatlıklar mutluluğa dönüşüyor



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun Sosyal Markette, ev ihtiyaçları, elbise, ayakkabı, bebek kıyafetlerinin yanı sıra birçok genç kız ve damadın maddi durumdan kaynaklanan nedenlerden dolayı alamadıkları gelinlikler ve damatlıklar da birçok çiftin hayallerini gerçekleştiriyor.

İskenderun Sosyal Market çalışanlarından Nermin Kaynar, sosyal markette maddi durumu yerinde olmayan, bu mutlu günlerinde hayalleri olan gelinlik ve damatlıkları alamayan çiftlere ücretsiz olarak verdiklerini, bu mutlu günlerine ortak olduklarını söyledi. Kaynar, "Sosyal Markete bağışlanan kıyafetler, ilk önce yıkanıyor ardından ütülenip raflardaki yerlerini alıyor. Öğrencilere okul giderleri, çanta, kırtasiye malzemeleri ve okul formalarının yanı sıra yeni doğan bebekler için 'Bebek Seti' projemizi hayata geçirdik. Bir yıl boyunca ekmek dağıtımımız oldu. Ayrıca pazar arabası ve erzak dağıtımlarımızda oldu. Özellikle havaların soğuduğu bu günlerde işe veya okula giderken giyecek kıyafetler bulmakta zorlanan vatandaşlar da buradaki kıyafetlerden istedikleri gibi faydalanıyorlar" dedi.

Duyarlı vatandaşları sosyal markete destek olmaya çağıran Nermin Kaynar, "İhtiyaç sahipleri buradan istedikleri gibi faydalanabilirler. Projemizin amacı ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak, onları bir nebze de olsa mutlu etmek" dedi.

(MSM-Y)



16.01.2017 15:58:40 TSI

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