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Mersin Barosu Yönetimi, stajyer avukatlarla etkinlikte buluştu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Barosu Başkanı Ali Er ve Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, düzenlenen etkinlikte stajyer avukatlarla bir araya geldi.

Mersin Barosu tarafından düzenlenen etkinliğe, Baro Başkanı Er'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Av. Gazi Özdemir, Genel Sekreter Av. Eren Mülayim ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile stajyer avukatlar katıldı. Baro Lokali'nde gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Baro Başkanı Er, stajyerlerin kaynaşmaları ve tanışmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiği bu ortamda birlik ve beraberliğin koruması gerektiğini belirten Er, "İster hakim, ister savcı, ister kamu avukatlığı, isterseniz de serbest avukatlık olarak görev yapın; bu görevlerinizi ifa ederken öncelikle duyarlı ve sorumluluk bilinci ile hareket etmeniz gerekir" dedi.

Mersin Barosu'nun stajyerlere eğitimi en iyi şekilde sunacağını ifade eden Er, stajyerlerin her zaman kendisi ile iletişime rahatlıkla geçebileceklerini vurguladı. Baronun eğitsel ve sosyal alanda etkinlikleri olacağını dile getiren Er, tiyatro, fotoğrafçılık, kadın ve çocuk haklarında alanlarında faaliyetler yapıldığını kaydederek, stajyerlerden bu çalışmalara katılmalarını istedi.

(KYM-Y)



16.01.2017 15:58:34 TSI

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