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Yağmur vatandaşı perişan etti üreticinin yüzünü güldürdü



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur etkili oldu. Yağmurun bol yağması çiftçileri sevindirirken, ilçe merkezinde adeta göle dönen sokak ve caddeler yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sarıgöl'de öğleden sonra başlayan ve etkili olan yağmur nedeniyle birçok ana cadde ve sokak adeta göle döndü. Şehit Esin Akay, Tırazlar, Hükumet Konağı önü, Alaşehir Caddelerinde yağmur suları araç ve yaya trafiğini de etkiledi.

Adeta göle dönen caddelerde yürümekte zorlanan vatandaşlar suların içinde yürümek zorunda kaldı. İlçede etkili olan yağmur esnaf ve vatandaşa zor anlar yaşatırken, üreticiyi ise sevindirdi. Üzüm üreticileri bağların kışlık suyu almasından memnun olduklarını dile getirerek, "Bereket yağıyor. Bu yıl bir yandan kar, diğer yandan yağmur bağlara yararlı oluyor." ifadelerini kullandı.

(VS-SC)



16.01.2017 16:03:27 TSI

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