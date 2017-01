YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Büyükkılıç Belediyenin emektarları ile vedalaştı

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Müdürü İnş. Müh. Murat Seçilir ile İmar ve Şehircilik Müdürü İnş. Müh. Mustafa Ünlü için vermiş olduğu veda yemeğinde hem Kayseri şehrine, hem belediyeye hem de çalışanlarına vermiş olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediyecilik hizmetinde hep çözüm üreten, olaylara nezaket ve sabır ile yaklaşan Fen İşleri Müdürü İnş. Müh. Murat Seçilir ile İmar ve Şehircilik Müdürü İnş. Müh. Mustafa Ünlü'nün tecrübelerinden hep faydalanılacağını belirten Başkan Büyükkılıç "Fen İşleri Müdürü İnş. Müh. Murat Seçilir ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yapan İnş. Müh. Mustafa Ünlü'nün mesai saati gözetmeksizin belediyemizde uzun yıllar hizmet vermiştir. Hem belediyecilik çalışmaları ile Kayserimize hizmet etmişler hem de gönül adamı ve bir yönetici olarak birçok kişinin meslekte yetişmesine vesile olmuşlardır. Belediye mevzuatını iyi bilen yeni çıkan yasa ve yönetmelikleri takip eden birer kişi olmaları sebebi ile her zaman danışılan idareciler olmuştur. Çok aktif ve çalışkan bu iki arkadaşımız bilgi birikimi ve deneyimleri ve yine Kayserimize hizmetlerine devam edecektir" dedi.

Fen İşleri Müdürü İnş. Müh. Murat Seçilir'in Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde kamu hizmetine devam edeceğini, İmar ve Şehircilik Müdürü İnş. Müh. Mustafa Ünlü ise özel sektör de çalışacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, her iki çalışma arkadaşlarına yeni görevlerinde başarılar dileğini sözlerine ekledi.

Fen İşleri Müdürü İnş. Müh. Murat Seçilir ile İmar ve Şehircilik Müdürü İnş. Müh. Mustafa Ünlü, tecrübeleri ve birikimleri ile her zaman belediye çalışmalarına ve çalışanlarına yardımcı olacakları söylediler.

