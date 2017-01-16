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Eğitim Bir-Sen'den "çekirdek kadronun çelikleşmesi" eğitimi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:11
Eğitim Bir-Sen'den "çekirdek kadronun çelikleşmesi" eğitimi
Eğitim Bir-Sen'den "çekirdek kadronun çelikleşmesi" eğitimi

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi tarafından, "çekirdek kadronun çelikleşmesi" adı altında kent merkezindeki iş yerlerinde görev yapan temsilcilere yönelik eğitim çalışması düzenledi.
Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen eğitimde Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkan Vekili Mustafa Arslan tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda Arslan katılımcılara, dünyada ve Türkiye'de sendikacılık, Afyonkarahisar'da memur sendikacılığının geçmişi, 4688 sayılı 'Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yer alan iş yeri sendika temsilcisi, sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi hakkında bilgiler verildi.
Eğitim faaliyetinin sendika genel merkezi tarafından hayata geçirilen "çekirdek kadronun çelikleşmesi" isimli projesi kapsamında düzenlendiği belirtildi.
Öte yandan, katılımcıların eğitim programını ilgi ile takip ettikleri gözlendi.
(GC-

16.01.2017 16:11:28 TSI
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