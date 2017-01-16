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Çakır: "Parkomat cezalarını Büyükşehir Belediyesi kesiyor"

- Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Turan Çakır:

- "Kesilen cezalar da Kabahatler Kanunu'na göre kesiliyor"

- "Parkomattan dolayı kesilen cezalar da parkomatı işleten firmaların değil, direkt Büyükşehir Belediyesinin bütçesine giriyor"

- "Parkomat görevlileri araçlara ceza kesmiyor. Onlar orada rapor tutuyor ve araçların resimlerini çekip bize veriyorlar. Biz de cezayı kesiyoruz"



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Turan Çakır, parkomat cezalarını parkomat görevlilerin değil, Büyüşehir Belediyesinin kestiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantısında gündem dışı konuşmasında meclis üyelerinin sorularını cevapladı.

CHP Meclis Üyesi Mustafa Tüfek'in 100. Yıl Bulvarı üzerinde bir halk otobüsü sürücüsünün doğumevi durağında 65 yaş üstü bekleyen yolcuları otobüsün boş olmasına rağmen almadan gittiğini belirten CHP Meclis Üyesi Mustafa Tüfek, bu konuda özel halk otobüsünün uyarılmasını isterken, Çakır da halk otobüsleri ile ilgili olarak yetkili kişilere bu konuyu ileteceğini, bu konunun takipçisi olacağını ve bu konularda sürücülerin daha hassas davranmalarını da sağlayacağını ifade etti.

Ardından yine CHP Meclis Üyesi Mustafa Tüfek ile Bağımsız Meclis Üyesi Erkan Akyüz, parkomat çalışmaları hakkında Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Turan Çakır'dan bilgi istedi. Çakır, "Parkomat şehir içi trafiğini rahatlattı. Şehrin muhtelif yerlerinde iki sıra park ediliyordu, park yeri bulunamıyordu. Şu anda her şeyden önce bir bedel ödeniyor ama park yeri de bulabiliyorsun. İdare mahkemesi bizim parkomat yönetmeliğimizin olmadığından dolayı bunu iptal etmişti. Daha sonra da parkomat yönetmeliği yaparak biz bunu tekrar idari mahkemesinin istediği noktaya getirdik. Dolayısıyla farklı mahkemeler, farklı kararlar verebiliyor" dedi.



"Parkomat cezalarını Büyükşehir Belediyesi kesiyor"

Parkomattan dolayı araçlara kesilen cezaların Kabahatler Kanunu'na göre kesildiğini ifade eden Çakır, "Kesilen cezalar da Kabahatler Kanunu'na göre kesiliyor. Parkomattan dolayı kesilen cezalar da parkomatı işleten firmaların değil, direkt Büyükşehir Belediyesinin bütçesine giriyor. Kesilen cezalarda parkomat firmasının ilave bir kazancı yok. Parkomat görevlileri araçlara ceza kesmiyor. Onlar orada rapor tutuyor ve araçların resimlerini çekip bize veriyorlar. Biz de cezayı kesiyoruz. Parkomat firmasıyla 10 yıllık bir ihale yapıldı. İhale gereği de parkomat şirketi toplam cirodan yüzde 25'ini Büyükşehir Belediyesine verecek. Ayrıca yol kenarına koymuş olduğu parkomat cihazlarını da 10 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi'ne devredecek. Yani Yap-İşlet-Devret modelini işleyecek. Hukuki bir aksaklık varsa bunu düzeltiriz ama Büyükşehir Belediyesi ve Samsun'daki az miktarda vatandaşlarımızın bundan şikayetçi olduğu kadar da genel anlamda memnuniyetin olduğunu biliyoruz. Parkomatların bir aylık cirosu en son bildiğim kadarıyla yaklaşık olarak 200-300 bin TL civarındadır. Parkomat şirketinin en fazla ciro elde ettiği yer İstiklal Caddesi'nin 'Çiftlik Caddesi' diye tabir ettiğimiz yerdi. Burası da araç trafiğine kapandı. Çiftlik Caddesi'nin dışında da başka yerler açıldı" diye konuştu.

(GKH-SLH-Y)



16.01.2017 16:12:52 TSI

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