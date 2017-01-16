YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Altınok Öz Personelinin Nikahını Kıydı

Başkan Altınok Öz Personelinin Nikahını Kıydı



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan Özlem Engin ile Serkan Yazar'ın nikahını kıydı.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, belediyede görev yapan Özlem Engin ile Serkan Yazar'ın nikahını kıydı.

Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah töreninde damat Serkan Yazar'ın şahitleri arasında ise Kartal'ın eski belediye başkanlarından olan ve halen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Sekmen yer aldı.

Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde Sosyal Medya personeli olarak görev yapan Özlem Engin ile Serkan Yazar'ın nikah töreni; Kartal Belediyesi'nin Bülent Ecevit Kültür Merkezi içinde bulunan Evlendirme Dairesinde gerçekleşti. Nikahlarını kıydığı çiçeği burnunda çifte mutluluklar dileyen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, evlilik cüzdanını takdim etmesi için damadın şahitleri arasında yer alan Kartal eski belediye başkanlarından Mehmet Sekmen'e verdi. Halen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Sekmen de genç çifte sevgi ve saygıyı elden bırakmamalarını tavsiye ederek evlilik cüzdanını takdim etti. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı nikah töreninde gelin Özlem Engin'in mesai arkadaşları genç çiftin mutluluğunu paylaştı.

( HK-BA-Y)



16.01.2017 16:17:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER