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Develi'de Türk Halk Müziği konseri



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Türk Halk Müziği Korosu Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develililere türkü dolu bir gece yaşattı. Dört bölümden oluşan konserin ilk kısmında Develi-Kayseri türkülerini seslendiren ekip, sonrasında film müziklerinin o eşsiz güzelliğini enstrümantal ve koro halinde dinleyicilerle buluşturdu. Üçüncü bölümde yurdun çeşitli bölgelerine ait türküler seslendiren koro, Balkan-Rumeli, Türkmen türkülerini seslendirerek konseri sonlandırdı.

Kardeşliğin, sevginin, hüznün gurbetin en güzel ifade edildiği türkülerin Develililerle buluşturulmasının çok önemli bir güzellik olduğunu belirten Başkan Cabbar, kültür-sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

(SK)



16.01.2017 16:23:34 TSI

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