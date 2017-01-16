16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gebze Belediyesi, engelli vatandaşları hastanelere ücretsiz taşıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:16
Gebze Belediyesi, engelli vatandaşları hastanelere ücretsiz taşıyor
Gebze Belediyesi, engelli vatandaşları hastanelere ücretsiz taşıyor

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların hastane ulaşımlarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.
Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede ikamet eden engelli vatandaşları, ücretsiz olarak hastanelere taşıyor. Engelli vatandaşların engellerini bir nebzede olsa ortadan kaldırmayı hedefleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Engelli Nakil Aracı" ile engelli vatandaşları hastanelere ve kamu kurumlarına naklini gerçekleştiriyor. Gelen talepleri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, engelli vatandaşların hastane hizmetlerinden daha kolay faydalanabilmeleri için araç ve personel desteğinde bulunuyor. Evlerinden alınan engelli vatandaşlar hastanede veya kamu kurumunda işleri bitince Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personellerince tekrar evlerine bırakılıyor. Özellikle kış aylarında ulaşım konusunda büyük sıkıntılar çeken engelli vatandaşlar hizmetten oldukça memnun. Engelli nakil hizmeti gelen talepler doğrultusunda yıl boyunca devam ediyor.
(KK-GY-Y)

16.01.2017 16:16:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

2016 bütçe sonuçları
YEREL

2016 BÜTÇE SONUÇLARI
Kartepe'de ahşap malzeme alım ihalesi yapıldı
YEREL

KARTEPE'DE AHŞAP MALZEME ALIM İHALESİ YAPILDI
Kartepe'de camilere çevre düzenlemesi
YEREL

KARTEPE'DE CAMİLERE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl dönümü
YEREL

ATATÜRK'ÜN İLK BASIN TOPLANTISININ YIL DÖNÜMÜ
Gebze'de sahipsiz hayvanlar toplanıyor
YEREL

GEBZE'DE SAHİPSİZ HAYVANLAR TOPLANIYOR
İZMEK, Arapça öğretiyor
YEREL

İZMEK, ARAPÇA ÖĞRETİYOR
Büyükşehir personeli, engellilerle empati kuruyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ, ENGELLİLERLE EMPATİ KURUYOR
16 Ocak Basın Onur Günü'nde İHA muhabiri ödülü aldı
YEREL

16 OCAK BASIN ONUR GÜNÜ'NDE İHA MUHABİRİ ÖDÜLÜ ALDI
15 Temmuz konulu film yarışması 17 Ocak'ta
YEREL

15 TEMMUZ KONULU FİLM YARIŞMASI 17 OCAK'TA
Kocaeli muhtarları kültür gezisinde buluştu
YEREL

KOCAELİ MUHTARLARI KÜLTÜR GEZİSİNDE BULUŞTU
İzmit'te gazetecilere mancarlı pide ikramı
YEREL

İZMİT'TE GAZETECİLERE MANCARLI PİDE İKRAMI
Kalkınma ajanslarından Genel Sekreter Büyükakın'a ziyaret
YEREL

KALKINMA AJANSLARINDAN GENEL SEKRETER BÜYÜKAKIN'A ZİYARET
Konservatuvar öğrencilerinin performansı çok beğenildi
YEREL

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSI ÇOK BEĞENİLDİ
Gebzelilere nefes yönetimi eğitimi
YEREL

GEBZELİLERE NEFES YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Minik gazeteciler, Başkan Üzülmez'le röportaj yaptı
YEREL

MİNİK GAZETECİLER, BAŞKAN ÜZÜLMEZ'LE RÖPORTAJ YAPTI
Milletvekili Hürriyet, çevre kirliliğini meclis gündemine taşıdı
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI
İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ AKARYAKIT SIZINTISI
Bach ve Itri'nin eserleri SDKM'de seslendirilecek
YEREL

BACH VE ITRİ'NİN ESERLERİ SDKM'DE SESLENDİRİLECEK
Milletvekili Hürriyet, Sancaklı ailesine geçmiş olsun diledi
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET, SANCAKLI AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Gazeteciler, İzmit sokaklarını gezdi
YEREL

GAZETECİLER, İZMİT SOKAKLARINI GEZDİ
Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Gölcük Ortaokulu'na spor salonu yapılıyor
YEREL

GÖLCÜK ORTAOKULU'NA SPOR SALONU YAPILIYOR
Bilim Kültür ve Sanat Derneği'nden Başkan Doğan'a ziyaret
YEREL

BİLİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN DOĞAN'A ZİYARET