16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğum gününü belediye çalışanları ile kutladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:27
Doğum gününü belediye çalışanları ile kutladı
Doğum gününü belediye çalışanları ile kutladı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu 54. yaş gününü belediye çalışanları ile kutladı.
Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu için düzenlenen süpriz doğum günü kutlamasına ailesi, meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. Sağıroğlu, "Böyle bir organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hatırlanmak, hediyeleşmek güzeldir. Personelimizle sık sık bir araya geliyor, onların mutluluklarına da şahit oluyoruz. Bir araya gelişlerimiz birliğimizin ve beraberliğimizin gelişmesine de katkı sağlıyor. Yeni yaşımda yüce rabbim bizlere vatandaşıma hayırlı hizmetler etmeyi nasip eylesin. Bundan önceki süreçte ilçemiz için çok güzel hizmetler yaptık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da büyük projelere güzel hizmetlere birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

16.01.2017 16:27:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Esnaf için şehrin değişik yerlerine dilek ve şikayet kutuları yerleştirildi
YEREL

ESNAF İÇİN ŞEHRİN DEĞİŞİK YERLERİNE DİLEK VE ŞİKAYET KUTULARI YERLEŞTİRİLDİ
Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı
YEREL

TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜ EYLEM PLANI
Fındıktaki külleme hastalığı kitap oldu
YEREL

FINDIKTAKİ KÜLLEME HASTALIĞI KİTAP OLDU
Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan
YEREL

TRABZONSPOR'DA GOLLER YERLİ OYUNCULARDAN
Oflular Suriyeli kardeşleri için yardıma koştu
YEREL

OFLULAR SURİYELİ KARDEŞLERİ İÇİN YARDIMA KOŞTU
Zağnosspor, Türkiye Kupası'na odaklandı
YEREL

ZAĞNOSSPOR, TÜRKİYE KUPASI'NA ODAKLANDI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Trabzon'da otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

TRABZON'DA OTOMOBİL DEREYE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Büyükşehir'den itfaiyeye modern araç takviyesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İTFAİYEYE MODERN ARAÇ TAKVİYESİ
DSİ'den Akçaabat'a taşkın kontrol tesisi
YEREL

DSİ'DEN AKÇAABAT'A TAŞKIN KONTROL TESİSİ