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Akademik genel kurul toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016-2017 Güz Dönemi Akademik Genel Kurul Toplantısı Ahmet Zengin Konferans Salonu'nda öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yasemin Köse tarafından fakültenin güz dönemi değerlendirmesi yapıldıktan sonra fakülte bölüm başkanlarının ve öğretim üyelerinin eğitim-öğretime yönelik görüş ve önerileri ele alındı. Fakülte yayın performansına yönelik katkı sağlamak üzere her yıl gerçekleştirilen yayın performansı tebrik töreninde, 2015 Eylül-2016 Eylül Dönemi faaliyet raporlarına dayalı olarak alan endekslerince taranan dergilerde en çok makalesi bulunan öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Mehmet Cural, Doç.Dr.Onur Eroğlu ve Doç.Dr.Mehmet Pekkaya'ya teşekkür belgeleri takdim edildi.

(ÖMR-OA-Y)



16.01.2017 16:28:01 TSI

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