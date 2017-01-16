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Akademik genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:28
Akademik genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
Akademik genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Ömer Tekcan
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016-2017 Güz Dönemi Akademik Genel Kurul Toplantısı Ahmet Zengin Konferans Salonu'nda öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yasemin Köse tarafından fakültenin güz dönemi değerlendirmesi yapıldıktan sonra fakülte bölüm başkanlarının ve öğretim üyelerinin eğitim-öğretime yönelik görüş ve önerileri ele alındı. Fakülte yayın performansına yönelik katkı sağlamak üzere her yıl gerçekleştirilen yayın performansı tebrik töreninde, 2015 Eylül-2016 Eylül Dönemi faaliyet raporlarına dayalı olarak alan endekslerince taranan dergilerde en çok makalesi bulunan öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Mehmet Cural, Doç.Dr.Onur Eroğlu ve Doç.Dr.Mehmet Pekkaya'ya teşekkür belgeleri takdim edildi.
(ÖMR-OA-Y)

16.01.2017 16:28:01 TSI
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