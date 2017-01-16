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İlim Yayma Cemiyetinde Kan Değişimi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - İlim Yayma Cemiyeti Erzincan Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan genel kurul sonrası İlim Yayma Cemiyeti Erzincan şubesinde kan değişimi yaşandı. Yapılan seçim sonrası İlim Yayma Cemiyeti Erzincan Şube Başkanlığı görevine Sebahattin Karanlık seçildi. Erzincan Müftülüğü toplantı salonunda dün gerçekleştirilen Genel Kurul divanın oluşturulması ve saygı duruşunda durulması ve istiklal marşının okunması ile başladı. Cemiyet'in Faaliyet, Mali ve Denetim Raporları okunarak Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Cemiyet Genel Kurul üyeleri her üç raporu da oybirliğiyle ibra etti. Genel Kurul, yeni Başkan Sebahattin Karanlık'ın teşekkür konuşmasının ardından sona erdi.

İLİM YAYMA CEMİYETİ ERZİNCAN ŞUBESİ YENİ YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Asil; Sebahattin Karanlık, Zekeriya Burak Şenocak, Mahmut Yılmaz, Mustafa Hakkı Demirel, Volkan Burak Mumcu, Harun Dündar, Yakup Yıldız. Denetim Kurulu Asil; Süleyman Baş, Giray Kağan, Muhammet Raşit Yanık. Yönetim Kurulu Yedek; Mehmet Talha Karadoğan, Sinan Arslan, Sinen Şengül, Ahmet Duraklı, Kemal Erdoğan, Ahmet Baytekin, Şahin Çubuk. Denetim Kurulu Yedek; Zülküf Parlak, Ali Aydın, Ahmet Demir. Üst Kurul Asıl; Sebahattin Karanlık, Volkan Burak Mumcu, Mesut Deniz. Üst Kurul yedek; Mehmet Arabacı, Giray Kağan ve Mehmet Akbaş.

(FG-AT-Y)



16.01.2017 16:31:37 TSI

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