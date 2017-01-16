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Muhtarın dolmuş tepkisi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:34
Muhtarın dolmuş tepkisi

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Özcan Müçük, Doğumevi'nin mahallesinden taşınmasından sonra mahallesine dolmuş gelmediğini belirti.
Mahallesinin düzeninin bozulduğunu, eski Doğumevi binasının adeta harabeye döndüğünü, içkici ve tinercilerin uğrak mekanı haline geldiğini ifade eden Müçük, Mahallemiz Kars'ın en güzel, yüksek yakasında bulunuyor. Doğumevi deburadaydı: Doğum evi taşındı dolmuşçular mahalleye gelmez oldu. Mahalle sakinlerimiz birbirinden kıymetli insanlar hepsi mağdur oldu" dedi.
Dolmuş konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Muhtar Müçük, "Doğumevi'nin taşınmasından sonra Dolmuşlar da mahallemize gelmekten imtina ettiler. Oysaki hat "Doğumevi Hattı" değil, "Kars Fevzi Çakmak Mahallesi Hattı"dır. Bu durum mahalle sakinlerimizi oldukça üzdü. Gerek mahallemizde bulunan Kafkas Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrenci ve öğretmenleri ve gerekse Milli Eğitim Lojmanları ile Jandarma ve Jandarma Lojmanlarında ikamet edenler mağdur oldu. Mahallemizin bu mağduriyeti küçümsenecek bir mağduriyet değildir. -30 derecede insanlarımız yürümekte zorluk çekerken, hasta, yaşlılar ve engelliler de adeta evlerine hapsolmuş durumdadırlar. Bu konuda yetkililerden ilgi ve yardım bekliyoruz" diye konuştu.
(IÇ-AT-Y)

16.01.2017 16:34:35 TSI
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