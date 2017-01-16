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Beyşehir'de 2016 yılında 189 işyerine ruhsat verildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:34
Beyşehir'de 2016 yılında 189 işyerine ruhsat verildi
Beyşehir'de 2016 yılında 189 işyerine ruhsat verildi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2016 yılında 189 işyerine işyeri açma ruhsatı verildiği bildirildi.
Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekipleri tarafından yürütülen işyeri kontrollerinin geride kalan 2016 yılında da sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, ilçe genelinde bulunan işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına yönelik denetimlerde bulunulduğu belirtilerek, "Zabıta ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde 189 işyeri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almıştır. Bunların içerisinde yeni işyeri açıp işyeri açma ruhsatı almak için başvuru yapan esnafımız olduğu gibi, denetimler sonucu ruhsatı olmadığı tespit edilerek uyarılan işyeri sahipleri de bulunmaktadır. Denetimlerimizde, esnafımıza öncelikle ruhsat almanın, ruhsatlı çalışmanın önemini anlatıyoruz. Bu konuda yürürlükte olan mevzuat konusunda esnafımızı bilgilendiriyoruz. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışma sonunda çok sayıda işyerini ruhsatlandırmış bulunuyoruz. Bir önceki yıl 2015'te ise işyeri ruhsatı verilen esnaf sayısı 281 olmuştu. Benzer denetimlerimiz bu yıl da rutin olarak devam edecek" denildi.
(ARÖ-AH-Y)

16.01.2017 16:34:56 TSI
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