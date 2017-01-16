Kartepe'de ahşap malzeme alım ihalesi yapıldı
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi, ahşap malzeme alım işi ile ilgili ihaleyi 4 firmanın katılımıyla gerçekleştirdi.
Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce talep edilen, ahşap malzeme alım işi ihalesi için, dört istekli firma teklif verdi. İhale maliyeti 102 bin 893 TL olan ihaleye en yüksek teklifi 94 bin 665 TL verirken, en düşük teklifi ise 77 bin 740 TL olarak verdi. Verilen teklifler ayrıntılı olarak incelenmesi için ihale komisyon başkanı tarafından 1. oturum sonlandırıldı.
(İG-GY-Y)
16.01.2017 16:35:33 TSI
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