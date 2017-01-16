YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepe'de ahşap malzeme alım ihalesi yapıldı

Kartepe'de ahşap malzeme alım ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi, ahşap malzeme alım işi ile ilgili ihaleyi 4 firmanın katılımıyla gerçekleştirdi.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce talep edilen, ahşap malzeme alım işi ihalesi için, dört istekli firma teklif verdi. İhale maliyeti 102 bin 893 TL olan ihaleye en yüksek teklifi 94 bin 665 TL verirken, en düşük teklifi ise 77 bin 740 TL olarak verdi. Verilen teklifler ayrıntılı olarak incelenmesi için ihale komisyon başkanı tarafından 1. oturum sonlandırıldı.

(İG-GY-Y)



16.01.2017 16:35:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER