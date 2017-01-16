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SOBE hayata bağlıyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarına devam eden Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) birimi ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlılara sevgi dolu ellerle uzanıyor.

Faaliyete geçtiği günden bu yana 3 bini aşkın hanede sağlık kontrolü ve ihtiyaç analizleri gerçekleştiren SOBE, Odunpazarı bölgesinde ikamet eden 100'ü aşkın ihtiyaç sahibi yaşlıya da her ay periyodik olarak çeşitli konularda hizmet sunuyor. Sunduğu hizmetler arasında ev temizliği, kişisel bakım, gıda desteği, kılık kıyafet desteği, boya badana, yakacak desteği, eşya ve çeşitli sağlık ekipmanı desteği sayılabilecek olan SOBE, yaşlılara moral motivasyon desteği ve sosyal aktivite desteği de sağlıyor.

SOBE'nin yaşlı bakım hizmetlerine büyük önem veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından bizzat kurdurulduğunu belirten yetkililer, SOBE'nin ihtiyaç sahibi yaşlılara evde bakım hizmeti sunduğunu bildirdi. SOBE'nin yaşlıların yalnızlığına ortak olarak, onları hayata bağladığını belirten yetkililer, "Odunpazarı Belediyesi'nin geleceğe dönük projeleri arasında Yaşlı Bakım Merkezi var. Odunpazarı Belediyesi, yaşlılara hak ettikleri insanca yaşama kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

(MK-MET-Y)



16.01.2017 16:37:15 TSI

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