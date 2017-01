YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Girişimciler hem iş kuruyor hem de istihdam oluşturuyor

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursunda sertifika alan girişimciler hem işlerini kuruyor, hem de istihdam oluşturuyor.

Battalgazi Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu başarı ile tamamlayan girişimciler, KOSGEB desteklerinden yararlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 10'larca girişimci, hem iş kurmayı başardı, hem de istihdam oluşturdu. Malatya'da girişimcilerin yüzde 7'sinin hayallerini gerçekleştirmesi, gelecek adına umut, yeni girişimciler açısından da cesaret oluşturdu. Kendi işini kuran Suat Kapal isimli genç girişimci, "26 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Atanamadığımdan dolayı ticaretle uğraşmak istedim. Başbakanlığın desteklediği KOSGEB'in verdiği hibeden faydalanmak istedim. Battalgazi Belediyesi tarafından açılan girişimcilik kursuna giderek belgemi aldım. Bu imkanı bize veren devletimize ve Battalgazi Belediyemize teşekkür ederim" dedi.

Girişimcilerden Orhan Topuz da, verilen desteklerden faydalandığını belirterek, "2014 yılının 3. ayında girişimcilik belgesini aldım. Dükkanımı açmak için makine ve bazı teçhizatlar için desteklerden faydalandım. Bu konuda öncelikle Battalgazi Belediye Başkanım Selahattin Gürkan başkanıma teşekkür ederim. KOSGEB girişimcilik belgesini aldıktan sonra hedeflerimize iş yerini açarak başladık. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Piyasaya 3-5 müşteri ile giriş yaptık. Şu an sayılı müteahhitlerle çalışıyoruz. Yeni hedefimiz 1 milyon liralık iş yapmak. Şu an yanımda işçi çalıştırmaya başladım. 6 SSK'lı işçi çalıştırıyorum. KOSGEB'in bu faaliyetlerinden faydalanmak isteyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Bu destekleri kesinlikle kulak ardına atmasınlar. İş kurmak isteyen ve hedefi olan arkadaşlara KOSGEB'in bu imkanlarından faydalanmaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

KOSGEB desteklerinden yararlanan Ali Murat Engin ise, "Battalgazi-KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen eğitimlerden faydalandım. O eğitim sonunda girişimcilik sertifikası aldım. Hazırladığımız projeyle ve girişimcilik sertifikasıyla bu iş yerini açtık. 2015 yılında 50 bin liralık hibeden yararlandım. Bundan sonraki hedefim piyasaya daha güçlü girebilmek. Daha büyük işler başarmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Devletin verdiği destekle beraber bu işleri başarabileceğinize inanıyorum. Bu kursları düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kendi işi kuran ve iş yerini daha da büyüteceğini belirten Burhan Topuz da, "Battalgazi Belediyesi'nin KOSGEB ile yürüttüğü girişimcilik kurslarına gittim. Birkaç günlük kurstan sonra girişimcilik belgesini aldım. Yaptığımız projeden sonra devletin hibe programlarından faydalandım. İş yerimi açtım. Şükürler olsun artık işveren olarak çalışıyorum. Devletimizin verdiği bu destekten herkesin yararlanmasını isterim" ifadelerine yer verdi.

Bayan girişimcilerden Gülistan Gülbahar ise, "Bu işe bir yıl önce başladım. KOSGEB'in imkanlarını daha önce duymuştum. Çokta faydalı olduğunu söylemişti arkadaşlarım. Bende başvuruda bulundum. İyi ki başvurmuşum. Çok iyi geldi. Daha önce ev hanımıydım. KOSGEB'in imkanlarından faydalandıktan sonra şu an kendi işimin patronu oldum" dedi.

Desteklerden faydalanılması gerektiğini belirten Münir Bozkuş da, "Battalgazi Belediyesi'ndeki girişimcilik kursunu bitirdik. Özellikle Battalgazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu kursların bize çok büyük katkısı oldu. Bizleri yönlendirdiler, devletin imkanlarından bizleri haberdar ettiler. Bizlerde girişimcilik belgesini aldıktan sonra işlerimizi daha da büyütmek için hibe programlarından faydalandık. Genelde Organize Sanayi bölgesindeki fabrikalarla çalışıyoruz. KOSGEB'in destekleri yeni ve genç girişimciler için oldukça faydalı. İş kurmayı düşünenlerin bunları değerlendirmeleri çok iyi olur" diye konuştu.

16.01.2017 16:38:37 TSI

