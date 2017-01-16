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Bilecik İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

- Vali onaylamadı, İl Genel Meclis üyeleri kararından vazgeçmedi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Genel Meclisi ocak ayı olağanüstü toplantısı Meclis Başkanı Oğuz Sertler başkanlığı gerçekleştirilirken toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü.

Meclis, Ocak ayındaki toplantıda seçilen İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti ve Denetim Komisyonu üyelerini, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın İl Genel İdaresi Kanunun 15. Madde gereği tekrar meclise havale etmesi üzerine olağanüstü toplandı. Gündemin ilk gündem maddesi olan Denetim Komisyonuna üye seçimimin yapılması talebinin görüşülmesi oldu. AK Parti İnhisar İl Genel Meclis Üyesi ve Katip Üye Nihal Arslan'ın Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın gönderdiği yazı okundu. Arslan'ın okuduğu yazıda, "İlgili yazının ekinde alınan Denetim Komisyonu Üye seçimi konulu 2 Ocak 2017 tarih ve 2017/01 sayılı İl Genel Meclis Kararı ve ilgi (b) yazısının ekinde alınan SYDV üye seçimi konuları 3 Ocak 2017 tarih ve 2017/02 sayılı İl Genel Meclis Kararı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 15. Maddesi gereğince, İl Genel Meclisinde yeniden görüşülmek üzere iade edilmiştir" diye belirtildi. Ardından İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler, seçilen Denetim Komisyonunda herhangi bir sıkıntı olmadığı söyledi. Yapılan ilk seçimlerde AK Parti'den Ertuğrul Torun 20, Hasan Hüseyin Çelik 20, Oğuz Sertler 19, MHP'den Osman Varolu 18, Mehmet Yılmaz 18 oyla Denetim Komisyonu'na seçildiği anlatan Sertler, yaptığı oylama ile seçilen komisyon üyelerinin devamı oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi olan İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti seçimlerinde meclis üyesi seçimlerinde Bilecik merkez ve Bozüyük'te hem fikir olan muhalefet ve iktidar diğer ilçelerde anlaşamadılar. MHP ve Ak Parti'nin önerdiği üyelere meclis başkanının da oyunu muhalefetin önerdiği isimlere verince ilk seçimler gibi ikinci seçimlerde muhalefetin istediği oldu.

Bilecik-Söğüt Ertuğrulgazi Birliğine Söğütlü İl Genel Meclis üyeleri giremedi

Gündemin 3'üncü olan Bilecik-Söğüt Ertuğrulgazi Birliğinde İl Özel İdaresini temsilen 2 asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi talebinin görüşülmesi maddesine geçildi. Bu üyeliklere Meclis Başkanı Oğuz Sertler, MHP Bozüyük İl Genel Meclisi üyesi İsmail Zeki Uyanık önerildi. Yedek üyeliğe ise; MHP Yenipazar İl Genel Meclis üyesi Osman Varoğlu önerildi. Yapılan oylamada AK Parti üyeleri çekimser oy verirken, üyeler oy çokluğu ile seçildi. MHP Söğüt İl Genel Meclisi Tevfik Özütürk ve AK Parti Söğüt İl Genel Meclis üyesi Ertuğrul Torun Söğüt'ü ilgilendiren bir birliğe önerilmemeleri gözden kaçmadı.

Öte yandan AK Parti grubu bu gündem maddesine aday göstermezken, MHP Söğüt İl Genel Meclisi Tevfik Özütürk ise; kendisini aday göstermeyen grubuna uyarak Meclis Başkanı Oğuz Sertler, MHP Bozüyük İl Genel Meclisi üyesi İsmail Zeki Uyanık leyine oy kullandı.

Bu gündem maddesi sonrası Ocak ayı Bilecik İl Genel Meclisi'nin ocak ayı olağanüstü toplantısı sona erdi.

(CKT-MET-Y)



16.01.2017 16:34:38 TSI

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