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Devrek'te Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik eğitim verildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:41
Devrek'te Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik eğitim verildi
Devrek'te Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik eğitim verildi

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik eğitim verildi.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Kapsamında uygulaması gerçekleştirilen hibe programından faydalanan çiftçilere TARSİM ve Hayvan Besleme ve Bakım konularında eğitim verildi. Tarsim ile ilgili olarak desteklemeden faydalanan ilçedeki genç çiftçiler Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısın ardından Devrek'te ki bilgilendirme toplantısına katılan çiftçi vatandaşlara Devrek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Belediye nikah salonunda Yol Stresine bağlı hastalıklar, Karantina Süreci ve Hayvan Bakım ve Besleme konularında Veteriner Hekim Volkan Hızarcı tarafından 30 eğitim verildi. Projenin bundan sonraki aşamalarıyla ilgili soru cevap şeklinde geçen son bölümde çiftçilerin yapması gereken uygulamalar değerlendirilirken, projenin devamında 2017 yılı içerisinde projeden faydalanan genç çiftçilere Besi sığırcılığı, Koyun Yetiştiriciliği ve Arı Yetiştiriciliği konularında uygulama kursları düzenlenecek.
(FE-OA-Y)

16.01.2017 16:41:29 TSI
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