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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Gölpazarı Kaymakamı Bulut'un ilk ziyareti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:43
Gölpazarı Kaymakamı Bulut'un ilk ziyareti
Gölpazarı Kaymakamı Bulut'un ilk ziyareti

(Fotoğraflı)

Arslan Altındiş
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Bulut ilk iadeyi ziyaretini gerçekleştirdi.
AK Parti İlçe Başkanı Avukat Semih Yavuz ve İlçe Teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu ziyaret samimi havada geçti. Tanışma faslının ardından, ilçenin genel sorunları hakkında konuşulurken, bunların ortadan kaldırılması, genç nüfusun dışarı göç etmesinin önüne geçilmesi için neler yapılabilir konuları tartışıldı. AK Parti İlçe Başkanı Yavuz ve İlçe Teşkilat üyeleri, Kaymakam Bulut'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
(AA-CKT-Y)

16.01.2017 16:43:23 TSI
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