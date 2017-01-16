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Başkan Altınok Öz, 'AFET Odaklı Çalışmalar ile Kentsel Dönüşüm Projeleri' Toplantısına katıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:44
Başkan Altınok Öz, 'AFET Odaklı Çalışmalar ile Kentsel Dönüşüm Projeleri' Toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Afet Odaklı Çalışmalar' ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'Kentsel Dönüşüm Projeleri' toplantısına katıldı.
Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Toki Başkanı Ergün Turan ve İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanları katıldı. Afet Odaklı Çalışmalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kentsel Dönüşüm Projeleri için yaptığı yeni yasal düzenlemelerin konuşulduğu toplantıda İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerinin geldiği aşama da değerlendirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde bu gerçeklere uygun olarak hareket etmeye çalıştıklarını ifade ederek "İstanbul için de geçerli, İzmir için de Anadolu'nun birçok vilayeti için de geçerli. Buralar deprem bölgeleri. Şimdi elimizde bir fırsat var. Birçok kaçak yapı var, birçok niteliksiz yapı var. Bunların bir an önce yok edilmesi lazım. Tarihi, tescilli eserleri kastetmiyorum. Yok etmek kolay; ama yaptığınız şeyi bir daha yıkamazsınız. 100 sene yerinde kalır. O zaman doğru kentsel dönüşüm yapmak lazım. Bu doğru dönüşümü gerek zemin etüdüne, gerek üstündeki yapıya; bilimi, feni ne tarif ediyorsa ona uyarak yapmak lazım" dedi.
(HK-MK-Y)

16.01.2017 16:44:36 TSI
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