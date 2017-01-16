YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Miniklerden büyüleyici piyano konseri

Miniklerden büyüleyici piyano konseri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde piyano dersi alan öğrenciler 2017'in ilk konserini gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve öğrenci velilerin ilgi ile izlediği konserde öğrenciler sırayla piyano çalarak hünerlerini ortaya koydu. Piyano eğitmeni Amine Aygistova tarafından eğitilen öğrencilerin verdiği piyano konserinde, büyük heyecan yaşanırken öğrencilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu. Başkan Ataç, "Bu binayı bizden çok isteyen oldu. Biz burasını çocuklarımız eğitim alsın diye sanat merkezine dönüştürdük. Burası kente bakış açısından önemli bir mekan. Bugün burası dolup taşan bir mekan ve buranın başarısı bizi Çocuk Senfoni Orkestrası'na yöneltti. Çocuklarınızı buraya gönderdiğiniz için size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Ataç, Piyano Konseri'nden sonra öğrencilere çeşitli hediyeler vererek üzerinde piyano şekli olan yaş pastayı da öğrenciler ile birlikte kesti.

(MK-MET-Y)



16.01.2017 16:39:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER