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Başkan Uçar, mahalle başkanları ile biraya geldi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:44
Başkan Uçar, mahalle başkanları ile biraya geldi
Başkan Uçar, mahalle başkanları ile biraya geldi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle başkanları ile istişare toplantısı parti binasında gerçekleşti.
Toplantıya AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, yönetim kurulu üyeleri ile mahalle başkanları katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Abdullah Uçar, "Mahalle başkanlarına 2016 yılı içindeki teşkilat çalışmalarının masaya yatırılması, Fatsa ilçemize yapılacak yatırımlarla gerek merkezi hükümet, gerekse yerel yönetimlerle ilgili bilgi paylaşımı, Anayasa görüşmelerinin Meclisteki şu anki durumu, referandumun içeriği ile ilgili bilgilendirme, Halepli Müslüman kardeşlerimiz için teşkilatımızın yardım kampanyasına destek olmaları ve taşınacak olduğumuz yeni parti binamız için bilgilendirmeden sonra mahalle başkanlarının birçok konudaki görüşleri alındı" dedi.
Başkan Uçar, Anayasa referandumu sürecinde mahalle yönetimlerinin aktif rol alacağını vurguladı.
(AA-SLH-Y)

16.01.2017 16:44:15 TSI
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