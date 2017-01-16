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Marmaris'te kayıp kız her yerde aranıyor



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris İlçesinde 15 yaşındaki Pınar Türkan Şit'ten Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor. Genç kızın ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Marmaris'te henüz 15 yaşında olan Pınar Türkan Şit, 14 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da anneannesinin işyerinden hiç kimseye bir şey söylemeden ayrıldı. O saatten sonra da genç kızdan kimse haber almadı. Polis, kayıp kızın bulunması için en son görüldüğü Kapalıçarşı çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Anneanne Türkan Öke, gözyaşları içinde kaybolan torunun bulunmasını istedi. Öke," Torunum daha çok küçük. Cumartesi saat 17.30'da işten ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alamadık. Ne olur örenler duyanlar haber versin. Çocuklarımız kötü niyetli insanların eline geçmesine izin vermeyelim" diyerek , vatandaşlar ve yetkililerden yardım istedi.Pınar ,yalvarıyorum ne olur geri dön. Bak hepimiz perişan olduk" diyerek torununa seslenerek dön çağrısında bulundu.

(VE-MB-Y



16.01.2017 16:49:58 TSI

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