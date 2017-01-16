16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Marmaris'te kayıp kız her yerde aranıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:49
Marmaris'te kayıp kız her yerde aranıyor
Marmaris'te kayıp kız her yerde aranıyor

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris İlçesinde 15 yaşındaki Pınar Türkan Şit'ten Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor. Genç kızın ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Marmaris'te henüz 15 yaşında olan Pınar Türkan Şit, 14 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da anneannesinin işyerinden hiç kimseye bir şey söylemeden ayrıldı. O saatten sonra da genç kızdan kimse haber almadı. Polis, kayıp kızın bulunması için en son görüldüğü Kapalıçarşı çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Anneanne Türkan Öke, gözyaşları içinde kaybolan torunun bulunmasını istedi. Öke," Torunum daha çok küçük. Cumartesi saat 17.30'da işten ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alamadık. Ne olur örenler duyanlar haber versin. Çocuklarımız kötü niyetli insanların eline geçmesine izin vermeyelim" diyerek , vatandaşlar ve yetkililerden yardım istedi.Pınar ,yalvarıyorum ne olur geri dön. Bak hepimiz perişan olduk" diyerek torununa seslenerek dön çağrısında bulundu.
(VE-MB-Y

16.01.2017 16:49:58 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bişkek'te kargo uçağının düşmesi
YEREL

BİŞKEK'TE KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ
Geleceğin şampiyon kulaçları 7.kez Marmaris'te buluşuyor
YEREL

GELECEĞİN ŞAMPİYON KULAÇLARI 7.KEZ MARMARİS'TE BULUŞUYOR
MAKSAD'dan yılın ilk konseri
YEREL

MAKSAD'DAN YILIN İLK KONSERİ
Muğla'da dolu yağışı etkili oldu
YEREL

MUĞLA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Marmaris'te miniklere uygulamalı çevre eğitimi
YEREL

MARMARİS'TE MİNİKLERE UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ
Bodrum'da sağanak ve dolu
YEREL

BODRUM'DA SAĞANAK VE DOLU
Okulda olan okulda kalmadı
YEREL

OKULDA OLAN OKULDA KALMADI
Milas'ın köylerinde hırsızlık alarmı
YEREL

MİLAS'IN KÖYLERİNDE HIRSIZLIK ALARMI
Jandarma uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürüyor
YEREL

JANDARMA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR
Milas THM topluluğundan konser
YEREL

MİLAS THM TOPLULUĞUNDAN KONSER
Milas'ta AKUT ailesi büyüyor
YEREL

MİLAS'TA AKUT AİLESİ BÜYÜYOR
Muğla tarımı masaya yatırıldı
YEREL

MUĞLA TARIMI MASAYA YATIRILDI
Bodrum'da &quot;Golden Çetesi&quot; tartışması
YEREL

BODRUM'DA "GOLDEN ÇETESİ" TARTIŞMASI

Yatağan, deplasmandan galibiyet çıkardı
YEREL

YATAĞAN, DEPLASMANDAN GALİBİYET ÇIKARDI
Denetim yapan polise vatandaştan tatlı ve çay ikramı
YEREL

DENETİM YAPAN POLİSE VATANDAŞTAN TATLI VE ÇAY İKRAMI
&quot;Türkiye 186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor&quot;
YEREL

"TÜRKİYE 186 ÜLKEYE BİN 730 ÇEŞİT TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ EDİYOR"
Muğlaspor: 1 Denizli Büyükşehir: 1
YEREL

MUĞLASPOR: 1 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR: 1